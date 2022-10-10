Kahve kalp krizi riskini azaltıyor!

Sağlığa faydaları yapılan araştırmalarla kanıtlanan kahvenin popülaritesi son yıllarda özellikle gençler arasında giderek artıyor.

Dünya çay tüketiminde ilk sırada yer alan ülkemizde dikkat çekici şekilde sayılarını artıran yeni nesil kahve markalarında, tüketiciler iyi çekirdek ve karakterli aroma arıyor.



SIERRA NEVADA BÖLGESİ ÇEKİRDEK KALİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Sierra Nevada’nın yüksek rakımlı ormanlarından elde edilen kahve çekirdeklerinin, Nevada Coffee’de benzersiz aromalı kahvelere dönüştüğünü ifade eden Nevco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Narinç, Typica kahve ağaçlarının bulunduğu bu özel bölgeyi şu sözlerle anlattı:

“Kolombiya'daki Sierra Nevada, dünyanın en eşsiz bölgelerinden biri. Deniz seviyesinden 5.800 metre yükseklikte, deniz kıyısına 42 km uzaklıkta bir dağ. Bu dağın denize yakınlığı, daha yüksek bağıl neme sahip benzersiz bir mikro iklim yaratıyor. Bu da kahveye daha fazla yoğunluk katıyor. Kahvelerimiz, Sierra Nevada’da yetişen Typica kahve ağaçlarından geliyor. Typica ağaçları, 7-8 saatlik bir yürüyüşle ulaşılabilen ve UNESCO tarafından 1979 yılında Biyosfer Rezervi ve Dünya Mirası Alanı olarak ilan edilen bu sarp bölgede yetişiyor.”



“NEVADA KAHVESİ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YETİŞTİRİLİYOR”



Misyonlarının misafirlerine keyifli ve eşsiz bir kahve deneyimi yaşatmak olduğunu ifade eden Ercan Narinç, Nevada Coffee'yi diğer kahve markalarından ayıran şeyin markaya ismini veren Nevada kahvesi olduğunu şöyle anlattı:

“Nevada kahvesi, dünyanın en değerli kahvelerinden biri. Bu eşsiz kahveyi Kolombiya'da sadece 450 aile üretir. Bu ailelere erişmek ve satış izni almak son derece zordur. Kolombiya Sierra Nevada kahvesi, uluslararası organik tarım standartları altında çeşitli akreditasyonlar almıştır. Atalarından kalma geleneğe göre ve tabiat anayla uyum içinde yaşayan Sierra Nevada’nın yerli halkı, kahve yetiştirmek için kimyasal kullanmaz. İşte biz de bu, benzersiz kahve özelliklerinin yanı sıra Nevada Coffee’de tamamen bu konsepte uygun olarak müşterilerimize hizmet veriyoruz.”



“NEVADA KAHVESİNİN KENDİNE HAS AROMASINDA FINDIK VE ÇIKOLATA NOTALARI ÖNE ÇIKIYOR”



Yerli ormanların gölgesinde yetişen Sierra Nevada kahvesinin belirgin bir aromaya sahip olduğuna dikkat çeken Nevco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Narinç:

“Nevada kahvesi, belirgin bir aromaya, yüksek gövdeye, iyi bir çekirdek boyutuna, düşük asiditeye, belirgin bitter çikolata ve kavrulmuş fındık notalarına sahip. İlk yudum pürüzsüz çikolata tadı ve ardından fındık notalarını damağa getirir. Bu birinci sınıf öğütülmüş kahve için sadece en iyi ve en büyük çekirdekler seçilir. Öğütülen çekirdekler, espresso ve filtre kahvelerimize eşsiz bir aroma kazandırır” dedi.



SAĞLIKLI, DOĞAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA



Ercan Narinç, gıda sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren Nevco Holding’in doğal ve sürdürülebilir gıda konusundaki hassasiyetlerinden bahsederek sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Nevco Holding olarak, bugünün gıda sektöründe daha sağlıklı, doğal ve sürdürülebilir gıda hizmeti vermenin heyecanını ve bu sektörün öncü firmalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Kahvenin insan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen araştırmaların her biri, bu eşsiz bitkinin sağlığa faydalı yeni bir yönünü ortaya çıkarıyor. Biz de çekirdek kalitesini yüksek tutarak ve kahvelerimizin çekirdekten fincana gelene kadarki süreçlerini olabildiğince sürdürülebilir hale getirerek alınan faydayı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Sierra Nevada’nın kendine has ikliminde yetişen kahve bitkilerinden elde edilen çekirdekleri işleyip eşsiz aromalı kahvelere dönüştürerek müşterilerimizle buluşturuyoruz.”