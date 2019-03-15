Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının 2019 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira oldu. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı sosyoekonomik gelişmişlik endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.



Bu çerçevede en yüksek ödenek 15 milyon 102 bin 582 lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsayan kalkınma ajansına verildi.



Ödeneğin yüzde 15'lik kısmına denk gelen 49 milyon 763 bin 250 lirası da ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından aktarılacak.



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