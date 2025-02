Kalyon PV halka arz oluyor

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin (TKYB) liderlik ettiği halka arzda, toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375.300.000 TL’den 411.441.018 TL’ye yükselerek halka açıklık oranı %11,26 olarak gerçekleşecek.



Pay başına satış fiyatı 70,30 TL olarak belirlenen 3,3 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın %78’i (36.141.018 TL nominal) sermaye artırımı, %22’si (10.193.621 TL nominal) ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda yurtiçi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara “eşit dağıtım yöntemi” ile dağıtım yapılacak.



Halka arz gelirlerinin %25’i yeni ve devam eden yatırımlarda, %30’u kredi geri ödemelerinde, kalan %45’i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.



“Enerjide tam bağımsız Türkiye” vizyonuyla, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Kalyon PV’nin CEO’su Dr. İhsan Kulalı “Ülkemizin artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına en büyük katkı veren şirketlerden biriyiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle; bir yandan güneş teknolojileri iyileştirme yatırımları ve kapasite kullanımını yükseltmeye yönelik yatırımlar yaparken, diğer taraftan geniş bir yatırımcı kitlesiyle güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakacağız” dedi.



Halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı "İnşaat, enerji, yatırım-işletme, sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ile ülke ekonomisine ve topluma değer katan Kalyon Holding’in en önemli yatırımlarından biri olan Kalyon PV, artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına katkı verme amacıyla kurulmuş bir şirket. Güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan Avrupa’nın ilk ‘dikey entegre’ üretim fabrikası” dedi.



Yıllık 2000 MW panel üretim kapasitesi



Ağustos 2020 tarihinde ilk üretim hatlarını devreye aldıklarını belirten İhsan Kulalı “Şirketimiz, üretim kabiliyetlerini hızla geliştirerek yıllık 2.000 MW üretim kapasitesine ulaştı. 111 bini kapalı olmak üzere 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan, toplamda 4 fabrikadan, bir yardımcı tesisten ve bir Ar-Ge merkezinden oluşan Kalyon PV, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında gerçekleştiriyor. Bu özelliği ile Avrupa’nın ilk, dünyanın sayılı entegre tesisi olma özelliği taşıyor.



"Türkiye Güneş Enerjisinde Önümüzdeki Yıllarda Altın Çağını Yaşayacak"



Ürettikleri panellerin yaklaşık yüzde 90’a varan yerlilik oranına sahip olduğuna vurgu yapan Kulalı “2023 yılında Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonunu açıklayarak 2035 yılında Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesinin 53 GW olacağının altını çizmişti. Bugün bu rakam yaklaşık 20 GW. 10 yıl sonra 53 GW’a ulaşabilmek için her yıl yaklaşık 3-4 GW’lık kurulum yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye güneş enerjisinde altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyor. Bizler de ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde her zaman üst kaliteyi hedefleyerek, ulusal ve uluslararası sertifikalara akredite biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



Sektörün Yerlileşmesine Katkı



Kalyon PV’nin, yerli ve milli güneş teknolojileri üretimiyle Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü ve yeşil dönüşümde kilit role sahip olduğunu belirten Kulalı “2025 hedefimiz ülkemizde yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu güneş panellerini ve sektörün ithal ettiği panel ara ürünlerini pazara sunarak sektörün yerlileşmesine katkıda bulunmak. Yüksek verimli panellerimizin yanı sıra wafer ve hücrelerimizin satışını 2025 yılı içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Ara ürün talebinin Kalyon PV ürünleriyle yerli kaynaklarımızla karşılanması, sektörümüzün ülkemizde gelişmesi bakımından bir kaldıraç görevi görecek. Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında “uzay hücreleri” olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD’ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır” dedi.



"Gamımızı Genişleteceğiz, Katma Değeri Yüksek Ürünlere Odaklanacağız"



İhsan Kulalı açıklamalarına “Güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan entegre fabrikamız sayesinde güneş panelinin verimini doğrudan etkileyen ingot, wafer ve güneş hücrelerini Kalyon PV kalite standartları çerçevesinde üretebiliyoruz. Bu da yüksek verimli güneş panelleri elde etmemizin yanı sıra ürünlerimize kalite yönünden önemli avantajlar da sağlıyor. 2025 yılında ürün gamımızda yapacağımız çeşitlilikle, daha yüksek verimli ürünlerimizle tüm pazar segmentlerine hitap eden ürünlerin arzını gerçekleştirebileceğiz. Sahip olduğumuz üretim yapımız ve yerli kaynaklarla ürettiğimiz yenilikçi teknolojilerimizle ülkemizin yeşil dönüşümünde etkin bir rol oynayarak, her fırsatta dile getirdiğimiz “Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek devam etti.





“Bu topraklardan elde ettiğimiz değeri, yine bu topraklara yatıracağız”



Kulalı, sektördeki yenilikçi ürünlerin öncüsü olma yolunda ilerlediklerini de sözlerine eklerken; “Halka arzımızla; bu topraklardan elde ettiğimiz değeri, yine bu topraklara fayda sağlamak hedefiyle yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan yenilenebilir enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla ürettiğimiz güneş teknolojileriyle karşılanmasını sağlayarak, enerji ithalatının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın da desteğiyle yaratacağımız sürdürülebilir değeri daha da ileriye taşıyacağımız için heyecanlı ve gururluyuz" şeklinde konuştu.