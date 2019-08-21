Türkiye'nin köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç, Almanya merkezli Flixmobiliy'e satılıyor. Satış için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Türkiye seyahat pazarının köklü şirketlerinden olan Kamil Koç, Avrupa'da şehirlerarası seyahat hizmeti veren FlixBus'ın sefer ağına dahil oluyor. 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" denildi.

"100 YILLIK DENEYİMDEN FAYDALANACAĞIZ"



Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Flixmobility Kurucusu ve CEO'su Jochen Engert, ''Kamil Koç'u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız. Şirket olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye'deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç'un neredeyse 100 yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz.

Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız'' ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE ABD'DE HİZMET VERİYOR



2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.



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