Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte kampa gitmek isteyen ve gençlik festivallerine katılmak isteyen bazı vatandaşlar, kamp çadırlarına geçtiğimiz senelerde yoğun talep gösteriyorlardı.

Bu sene pandemi nedeniyle kamp kurulan festivallerin yasak olması, çadır satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Döviz kurlarındaki hareketlenmelerle birlikte artan çadır fiyatları da satışların düşmesinde etkili oldu.



“SATTIĞIMIZ MALI YERİNE KOYMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”



Eskişehir’de kamp malzemeleri satışı yapan Murat Karakaya, festivallerin yapılamasıyla birlikte kamp çadırları satışlarının düştüğünü söyledi.

Çadırların dolar ve euronun artmasıyla fiyatlarının pahalı olması da satışları olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Karakaya, "Çadırlarımız dolar ve euro bazında geldiği için satış fiyatları yükseldi. O yüzden talep var, arz yok. Stokta tuttuklarımızı sattık, ama fiyat pahalı olduğu için sattığımız malı yerine koymakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Festivallerde yasak olduğu için gençlere çadır satamıyoruz. Bu sebeple de çadır satışları düşmüş durumda" diyen Karakaya, artan taleple çadır kamp alanlarının giriş ücretlerinin de yükseldiğini belirtti.