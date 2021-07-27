Kamp malzemelerine yoğun talep

Pandemi dönemi tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Son dönemde daha sakin yerlerde tatil yapmak isteyenler kamp malzemelerine talebi artırdı.

"PANDEMİDE SATIŞLAR ARTTI"

Otellerde konaklamanın maliyetinin yüksek olması da kamp tarzı tatillere talebin artmasında etkili oldu. Kamp malzemeleri satan işletmeciler pandemi döneminde satışların arttığını belirtirken, ortalama malzemelerle yapılan kamp tatilinin iki kişiye haftalık maliyetinin bin 500 lira civarında olduğunu söylüyor.



"BİR HAFTA KAMP TATİLİ BİN 500 LİRAYA YAPILABİLİYOR"



Kamp tatiline geçmişten beri ilgi olduğunu söyleyen kamp malzemeleri satıcısı Rıdvan Şener, "Kamp ve doğa sporlarına geçmişten beri ilgi var. Pandemi dönemiyle de birlikte kamp malzemelerine yoğun bir talep oluştu. Kamp tarzı tatillerin tercih edilmesinin çeşitli sebepleri var. Kalabalık ortamlarda tatil yapmak istemeyenler ve otellere göre daha düşük maliyetli tatil arayanlar kamp yapmayı tercih ediyor.

Kamp tatiline yeni başlayanlar bin 500 liralık ekipman ile iki kişi bir hafta tatil yapabiliyor. Bin 500 lira ile iki kişilik çadır, mat yatak, kafa lambası, ocak, uyku tulumu alınabiliyor" diye konuştu.



"KONFORA GÖRE FİYAT ARTABİLİR"



Şener sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Konforunu artırmak isteyenler için bu rakam 5-6 bin liraya kadar yükseltilebilir. Kamp tatilini tercih edenler ilk olarak yer tespiti yapıyor ve yere göre gerekli ekipmanları alıyor.

Çadır, uyku tulumu, yatak ve portatif mutfak gereçleri gerekli oluyor. Kamp tatillerine ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyoruz'' dedi.