Kamu bankalarından ortak açıklama: 100 başvurunun 86'sı karşılandı

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:



"Kamu Bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşımıza toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapılmıştır.



Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın yüzde 86’sına kredi kullandırılmış olup kişi başına kullandırım ortalaması 6 bin TL tutarındadır.

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