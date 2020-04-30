Kamu bankalarından ortak açıklama: 100 başvurunun 86'sı karşılandı

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan ortak açıklamada, kamu bankalarının bireysel temel ihtiyaç desteği kredisinde her 100 başvurunun 86'sınının karşılandığını belirtildi.

Anadolu Ajansı 30.04.2020 - 18:07

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Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Kamu Bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile  birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi  kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşımıza toplam 27  milyar TL tutarında kredi tahsisi yapılmıştır.

Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan   vatandaşlarımızın yüzde 86’sına kredi kullandırılmış olup kişi başına  kullandırım ortalaması 6 bin TL tutarındadır.

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