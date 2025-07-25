Kamu işçileri greve hazırlanıyor

Kamu işçisinin zam pazarlığında son sürece girildi.

Hükümet cuma günü verdiği üçüncü ve son zam teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkardı.



İşçi tarafı ise bu teklife karşı greve hazırlanıyor.



Eti Maden'in ardından Zonguldak Maden de grev pankartını iş yerlerine astı.



Sözleşme süresi dolan iş yerlerinde önümüzdeki günlerde de grev kararının asılması bekleniyor.



İşçi tarafı hükümetin resmi olarak açıkladığı son zam teklifinin, yani gerçekleşen enflasyon oranında artışın altına imza atacağını söylüyor.



Sürecin bu hafta sonuçlaması bekleniyor.