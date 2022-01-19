Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ödemeler iki bölümde gerçekleştirilecek.

İlk ödeme 28 Ocak, kalan kısım ise 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.



İLAVE TEDİYE NEDİR?



Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.