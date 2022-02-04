Kamu işçisine ek zam için protokol imzalandı

Yaklaşık 700 bin işçinin yararlanacağı ek zam için Kamu İşveren Sendikası ile Türk-İş arasında protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlara yapılan yüzde 2,5 oranındaki ek zammın, kamuda çalışan işçilere de yapılacağını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından imzalanan protokole göre, kamu işçilerine bir defaya mahsus ve 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldı.

Ayrıca kamu işçilerinin ilk 6 ay için belirlenen yüzde 12 zamma "enflasyon farkı" da eklenecek.