Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler idari izinli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın memurlara yıllık izin verilecek.



Yılık izin hakkı bulunmayanlar için mazaret izni verilecek.

Bakan Selçuk açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 13, 2020

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