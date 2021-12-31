Kamu lojmanlarına yüzde 18 zam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında kalan kamu konutlarının 2022'de metrekare başına aylık kira bedelleri ile bunun dışında kalan ve konutta oturanlarca karşılanması gereken bedeller, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranları dikkate alınarak, yüzde 18 oranında artırıldı.



Yeni bedeller, 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.



Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 3 lira 62 kuruş, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 5 lira 66 kuruş ve kaloriferli konutlarda metrekaresi 7 lira 43 kuruş olacak şekilde belirlendi.



Kamu lojmanlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2 lira 97 kuruş yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.