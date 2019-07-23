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Hükümetle memurlar arasında, önümüzdeki iki yılı kapsayacak zam pazarlığı 1 Ağustos'ta başlıyor.



Türkiye Kamu-Sen, görüşmeler öncesinde taleplerini açıkladı.



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarına 600 lira seyyanen zam yapılmasını istedi.



2020 yılının ilk ve ikinci 6 ayında yüzde 10 artış talep ettiklerini belirten Kahveci, yüzde 3 oranında da refah payı istedi.



Kahveci, 2021 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 8 oranında zam talebini gündeme getirdi.

KESK'İN ZAM TALEBİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), da görüşmelerde sunacağı teklifi hazırladı. KESK, 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulundu.



KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, hazırlanan teklifte, yoksulluk sınırındaki artış oranının maaş artışında temel alınmasını istediklerini belirtti.



En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi.



Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira yakacak yardımı talebinde bulunduklarını belirten Gezen, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istediklerini kaydetti.

