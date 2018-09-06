Farklı dönemlerde tasarruf önlemleri kapsamında gündeme gelen kamu araçları ile ilgili çok kapsamlı bir çalışma başlatıldı.



Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye bastığı öğrenildi.



Albayrak’ın imzasıyla tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler (kamu iktisadi teşebbüsü) ve belediyelerden sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterleri istendi. Devlette kullanılan araçların hem sınıflarında, hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği, kamuda Türkiye’de üretilen araçların tercih edileceği öğrenildi.

Berat Albayrak imzalı yazıda, tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar, belediyelerden ve KİT’lerden 14 Eylül’e kadar gerekli listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak.

