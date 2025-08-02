Kamuda zam pazarlığı düğümü çözüldü

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürecinde düğüm çözüldü.

NTV Muhabiri Öykü Tüccar "Son teklif, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yaptığı 4 saatlik görüşmenin ardından gelmişti. Teklifle bu yılın ilk 6 ayı için yaklaşık 600 bin kamu işçisine yüzde 24 zam verilmesi yer alıyor. İkinci 6 ayda ise brüt çıplak ücretlerde yüzde 11 zam olacak. 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam önerisi teklifte yer alıyor. Enflasyon farkı çıkarsa bu fark da kamu işçilerinin ücretlerine yansıtılacak" bilgilerini verdi.

İMZALAR BUGÜN ATILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denildi.