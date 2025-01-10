Kamyon şoförleri ve inşaatçılar yazılımcıları solladı. 2025 yılının gözde meslekleri belli oldu

Rapor, 2030 yılına kadar iş gücü piyasasında yaşanacak dönüşümün mesleklerin yüzde 22’sini etkileyeceğini ortaya koyuyor.

Dönüşüm sonucunda 170 milyon yeni rol oluşurken, 92 milyon rolün ortadan kalkacağı ve buna bağlı olarak net 78 milyonluk bir iş artışı gerçekleşeceği öngörülüyor.

Teknolojik ilerlemeler, demografik değişimler, jeoekonomik gerilimler ve ekonomik baskılar, bu dönüşümün başlıca itici güçleri olarak dünya genelindeki sektörleri ve meslekleri yeniden şekillendiriyor.

2030 yılına kadar işgüc piyasasını yönlendirecek temel etkenler şöyle:

- Yaşam maliyetlerindeki artış, iş gücü piyasasında dönüşüme neden olan başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktı.

- İşverenlerin yarısı, artan maliyetlerin iş modellerini dönüştüreceğini öngörüyor.

- Küresel enflasyonda gözlenen gerilemeye rağmen, fiyat baskıları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin 2030’a kadar dünya genelinde 6 milyon işi ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.

2025 YILINDA EN GÖZDE MESLEKLER NELER?

Rapora göre, en çok rağbet görecek 5 meslek şöyle sıralandı:

1- Çiftlik işçileri, tarım işçileri

2- Hafif kamyon ve teslimat hizmetleri

3- Yazılım ve uygulam geliştiricileri

4- İnşaat çalışanları

5- Mağaza satış elemanları

2025 YILINDA GÖZDEN DÜŞECEK MESLEKLER NELER?

Rapora göre, en az rağbet görecek 5 meslek şöyle sıralandı:

1- Kasiyerler ve bilet gişesi çalışanları

2- İdari ve yönetici asistanları

3- Bina bakımı ve temizlik çalışanları

4- Malzeme kayıt ve stok işleri

5- Baskı işleri

ŞİRKETLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR



Yapay zekâ, iş modellerini önemli ölçüde dönüştürüyor. Küresel ölçekte işverenlerin yarısı, yapay zekânın sunduğu yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla faaliyetlerini yeniden konumlandırmayı planlıyor. Bu değişime yönelik en yaygın yaklaşım, çalışanların yeniden beceri kazanmasına veya becerilerini geliştirmesine yatırım yapmak.



İşverenlerin yüzde 77’si bu doğrultuda adım atacağını belirtiyor. Bununla birlikte, yüzde 41’i yapay zekânın otomatikleştireceği bazı görevler nedeniyle iş gücünü azaltmayı öngörüyor. İşverenlerin neredeyse yarısıysa, yapay zekâdan etkilenen pozisyonlardaki çalışanlarını farklı departmanlara kaydırmayı planlayarak hem beceri açığını kapatmayı hem de teknolojik dönüşümün insan üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri hafifletmeyi hedefliyor.



Hızla gelişen teknolojiler, iş dünyası liderleri, politika yapıcılar ve çalışanları iş birliğine zorluyor. Tüm paydaşların, bir yandan iş gücünü bu değişimlere hazırlamaya çalışırken diğer yandan da sektörler ve ülkeler arasında ortaya çıkabilecek işsizliği önlemek için sorumluluk alması gerekecek.

Raporda, bu değerlendirmelerin ışığında, en çok talep görecek meslekler de sıralandı

EN ÇOK TALEP GÖRECEK MESLEKLER NELER?

Raporda, bu değerlendirmelerin ışığında, en çok talep görecek meslekler de sıralandı. En çok rağbet görecek 5 meslek, veri çözümleyici ve veri bilimcileri, yapay zeka ve zakine öğrenimi uzmanı, büyük beri uzmanı, dijital pazarlama ve strateji uzmanı ve proses otomasyon uzmanı.

Listenin tamamı ise şöyle:

Veri Çözümleyici ve Veri Bilimcileri

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanı

Büyük Veri Uzmanı

Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

Proses Otomasyon Uzmanı

İş Geliştirme Uzmanı



Dijital Dönüşüm Uzmanı



Bilgi Güvenliği Analisti



Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri



Nesnelerin İnterneti (Iot) Uzmanı



Proje Yöneticisi



İşletme Hizmetleri ve Yönetim Müdürü



Veritabanı ve Ağ Uzmanları



Robotik Mühendisi



Stratejik Danışman



Yönetim ve Organizasyon Analistleri



Fintech Mühendisi



Mekanik ve Makine Tamircileri



Organizasyonel Gelişim Uzmanları



Risk Yönetimi Uzmanı

ANKETE 1000 ŞİRKET KATILDI

Dünya çapında 1.000’in üzerinde şirketin katılımıyla hazırlanan rapor, günümüzde iş dünyasının dönüşümünün önündeki en büyük engelin beceri açığı olduğuna işaret ediyor.

İşverenlerin yüzde 63’ü, karşılaştıkları en önemli zorluğun beceri eksikliği olduğunu vurgularken, mevcut işlerde gerekli becerilerin yaklaşık yüzde 40’ının değişmesi bekleniyor.

Yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik alanlarındaki teknoloji becerilerinin talebi hızla artarken, yaratıcı düşünme, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi insani beceriler de kritik önemini koruyacak. Hızla değişen iş piyasasında, her iki beceri türünü de barındıran bir birleşik beceri setinin giderek daha gerekli hale gelmesi bekleniyor.