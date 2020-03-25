Kanada’da her 100 kişiden 5'i işsizlik fonuna başvurdu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.



Ancak virüs insan hayatına olduğu kadar ekonomiye de ciddi zararlar veriyor. Dünya genelinde pek çok sektör salgın nedeniyle zor günler geçiriyor.



Kanada’dan gelen haber durumun ciddiyetini kanıt cinsten Bloomberg’de yer alan habere göre, salgın sonra Kanada’da işsizlik fonuna başvuruda bulunanların sayısı 1 milyona dayandı.



Aynı habere göre, bu ülkedeki iş gücünün yüzde 5’ine tekabül ediyor. Başka bir deyişle çalışan her 100 kişiden 5’i bu fona başvuruda bulundu.



Ülke basınında yer alan haberlere göre bu denli yoğun başvuru en son 1957 yılında yaşanmıştı.



KANADA'DAKİ VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI



Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam corona virüs vaka sayısı 3 bine yaklaştı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26’ya yükseldi.

