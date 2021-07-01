Kanal İstanbul için hatıra parası

ntv.com.tr 01.07.2021 - 16:03
Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temeli, geçen pazar günü atıldı.
Atılan ilk adımın ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul temalı hatıra parası hazırladı.
Gümüş olarak hazırlanan hatıra parası, 300 liradan satışa sunuldu.
Nominal değeri 20 Türk Lirası olarak belirlenen paranın aynı kişiye tek seferde yapılacak satışı bir adetle sınırlandırıldı.
SATIŞ İKİ YIL SÜRECEK
Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş’ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunulacak.