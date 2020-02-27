Kapadokya Çinli turist endişesi yaşamıyor

Çin'de Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve öldürücü özelliklere sahip 'corona virüs' nedeniyle bu ülkedeki tedbirler artarak devam ediyor. Virüsün diğer ülkelere yayılmasını engellemek amacıyla da Çin'den yurt dışına yönelik turlar iptal edildi.

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Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı, 2019'da tüm yılların üzerine çıkarak 3 milyon 834 bin 134'e ulaştı.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Talip Aldemir, konuya ilişkin olarak ntv.comtr'nin sorularını yanıtladı.

"BAZI İPTALLR ALDIK,AMA KARAMSAR BİR TABLOYA GEREK YOK"

Aldemir şunları söyledi;

"Ocak ayı son derece iyi bir ay oldu.



Tedirgin bir bekleyiş var ciddi anlamda iptaller yok. Ama rezervasyonlarda biraz azalma var.



Nisan mayıs aylarımız çok yoğun. Henüz virüsten bir etkilenmişlik yok. Oteller beklenen seviyelere yakın.



Bölgeye Çinliler 2015 yılından itibaren gelmeye başladılar. Bir pazarın gelmiyor olması bizi ciddi anlamda etkilemez ancak corona virüs salgını Dünya genelindeki seyahatleri olumsuz etkiledi.



Çinli turist gelmezse Kapadokya'da ne olur diye bir şey yok.



Şu an otellerimizde Güney Amerikalı, Koreli, Japon, Rus, Ukraynalı Avrupalı misafirlerimiz ve yerli misafirlerimiz konaklıyorlar."

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölge, tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı ile 3 milyon bandını aşmıştı.

Turizmciler 2020 yılında kapadokya'da 5 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyor.



Bu amaca ulaşmak için bölgedeki işletmeler yatak kapasitesini arttırmayı planlıyor.

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