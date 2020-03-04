Kapalıçarşı trafiğine corona virüs darbesi

Corona virüs nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 3 bin 100'ü geçti. İtalya ve İran'da 70'den fazla can alan virüs son olarak Polonya'ya da sıçradı.



Türkiye'de virüse rastlanmasa da turist sayısının azalması ticaret hayatını olumsuz etkiliyor. Uzakdoğulu turistlerin uğrak noktalarından Kapalıçarşı da durumdan en çok etkilenen yerlerden biri.

Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayısında yüzde 60 varan azalma olduğunu söyledi.



Geçmiş dönemlerde de zaman zaman düşüş olduğunu ancak ziyaretçi sayısı ve ticaret hacmi olarak en sert düşüşün bu dönemde görüldüğünü söyleyen Fırat, şunları kaydetti:

"Bu yıla iyi başlamıştık. Avrupalı, ABD’li turist gelmiyor artık ama onların yerini Uzakdoğulu ve Arap turistler almıştı. Şimdi bizi esas korkutan corona virüs salgını. Son 10 günde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısı salgın nedeniyle çok azaldı, neredeyse yüzde 60 civarında düşüş var. Eskiden 150-200 kişilik Uzakdoğulu turist grupları gelirdi. Şimdi bir otobüs bile gelmiyor. Korkumuz durumun daha da kötüye gitmesi. Dükkanlar kış döneminde 19:00’a kadar açık kalırdı, şimdi esnaf mağazasını 17:30’da kapatıp gidiyor."



CORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI

