Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı geçen aya göre artış göstererek, yüzde 73,3 seviyesine ulaştı.

Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 10:23

Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2,3 puan artarak yüzde 73'e ulaştı.

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