Kapasite kullanımında 1 puanlık artış

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 62,6 oldu. Önceki ay yüzde 61,6 seviyesindeydi.

Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 17:37

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7'ye ulaştı. 

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