'Kara Cuma' bitti, kargo gitmedi

Alışveriş çılgınlığı Kara Cuma (Black Friday) e-ticaret ve perakendede büyük bir yoğunluk yarattı.

İndirimlerin 2-3 günlük zaman aralığında geçerli olması siparişlerin hazırlanmasinda bazı sıkıntılar oluşturdu. Geçen hafta 'kara cuma' kampanyalarından yararlanarak alışveriş yapan tüketiciler henüz aldıklan ürünlere ulaşamadı.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberinbe göre sosyal medyadan şikayetlerini dile getiren tüketiciler kargolarının henüz aldıkları firmalar tarafından kargoya dahi verilmediğini iddia etti.

Kargo firmalarından yapılan açıklamada ise, "Kampanyalar nedeniyle e-ticarete ilgi çok yükseldi. Artan talep kargo firmalarının da yoğun bir dönem geçirmesine neden oldu. Yaşanan yoğunluğa yetişmeye çalışıyoruz” denildi.



TESLİMAT 18 GÜNE ÇIKTI



Normal şartlarda e-ticaret platformları kargo teslimi için müşterilerine 2 gün teslim süresi veriyor ve tedarikçi her gecikme günü için e-ticaret platformlarına ürün miktarının 10 katına varan oranlarda ceza ödüyordu. Ancak e-ticaret platformları Kara Cuma'nın ardından bu süreyi önce 3 güne ardından bir haftaya son olarak da 18 güne kadar çıkardı.

Ürünlerin tedarikçiden müşteriye ulaşmasındaki en büyük etken geçen yıl Kara Cuma'da yapılan satışların bu yıl ikiye katlanması oldu. Ürünlerinin son durumunu kontrol etmek için e-ticaret sitelerine giren vatandaşlar, "Değerli müşterilerimiz, satın almış olduğunuz ürünlerin teslimatında kargo şirketlerinin kapasitesinde yaşanan sorunlar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu konu ile ilgili kargo firmaları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gecikmeden dolayı özür dileriz" mesajı ile karşılaştı.

