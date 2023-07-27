Karadağ, Türk yatırımcılarının radarına girdi

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Karadağ’ın gayrimenkul piyasası, yazlık ev yatırımcıları ve bölgeye taşınmak isteyen uluslararası alıcıların talebiyle canlanıyor.

Ülkenin 295 kilometrelik sahil şeridi, Karadağ'ı sadece turistlerin değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımcılarının da tercih ettiği bir destinasyon haline getiriyor.

İstikrarlı ekonomisi ve stratejik konumu sayesinde Karadağ’ın emlak pazarının gelecekte daha da büyüyeceğini öngörülüyor. Karadağ’da şirket kurulumu, yatırım danışmanlığı, oturum ve gayrimenkul alım - satımı gibi hizmeti sunan Karadağ Group’un Unvan Çınar Şahin ise ülkenin gayrimenkul piyasasını değerlendirerek yatırımcılar için avantajlarını anlattı.



KARADAĞ’DAKİ YATIRIMLARDA UZUN VADELİ GERİ DÖNÜŞ ALMAK ÇOK MÜMKÜN



Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) açıkladığı verilere göre 2023’ü %3,2’lik bir büyümeyle kapatması beklenen Karadağ’ın ekonomisinin önümüzdeki 5 yıl içinde %13,8 büyümesi öngörülüyor. Karadağ’da beklenen sürdürülebilir büyüme oranı, gayrimenkul değerlerinde de istikrarlı talep artışına kapı aralıyor. Bu da gayrimenkul alıcılarının yatırımlarından elde edecekleri geri dönüşü garanti ediyor. Öyle ki Karadağ’da kiraya verilen mülkler, %4,4 ila %7,1 arasında brüt kira getirisi sağlıyor.



2023’ün Karadağ’da emlak yatırımı yapmak için en uygun zaman dilimlerinden biri olduğunu söyleyen Karadağ Group Kurucusu Çınar Şahin, Karadağ’da yatırım yapmanın avantajlarını aşağıdaki gibi sıralıyor.



-Süreç, birkaç gün içinde tamamlanabiliyor.

-Yabancı ve yerli yatırımcılar aynı koşullardan yararlanabiliyor.

-İstikrarlı ekonomik büyümeyle birlikte güvenli alışveriş yapılabiliyor.

-Avrupa ülkelerindeki şirketlerle daha kolay iletişime geçerek yeni işbirlikleri yapılabiliyor.

-İspanya, İtalya gibi diğer Akdeniz ülkelerine göre daha uygun maliyete gayrimenkul sahibi olunabiliyor.



İKİ YILDA 394 YATIRIM PROJESİNİ DESTEKLEDİLER



Karadağ, yabancı yatırımcıların daha düşük giriş maliyetli yatırımlarla uzun vadede yüksek getiri elde etmelerini mümkün kılıyor. Karadağ hükümeti de uluslararası gayrimenkul yatırımcıları teşvik ediyor. Hükümet, emlak piyasasını iyileştirmek adına yatırımları teşvik eden politikalar uyguluyor.

Tüm yabancı yatırımcılar, yerel yatırımcılarla aynı devlet teşviklerden yararlanabiliyor. Bu da yatırımcıların pazara girmesini kolaylaştırıyor. Öyle ki Yatırım ve Kalkınma Fonu’nun (IDF) son 2 yılda 394 yatırım projesini desteklediği biliniyor. Ayrıca, hükümet uluslararası yatırımcılara mülk haklarını güvence altına alan destek paketleri sunuyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde ise yabancılara oturum izni veriyor. Ayrıca bölgenin ekonomik koşullarından yararlanmak için şirket kurmak isteyenlere de birçok avantaj sunuyor.



KARADAĞ’DA ŞİRKET KURMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER



Karadağ, Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında birinci sırada yer alırken, bölgenin ekonomisinden yararlanmak isteyenlerin şirket kurması için birçok fırsat barındırıyor. Yatırımcıların şirket kurması için Karadağ’da yaşaması gerekmiyor. Öte yandan fatura kesme, dükkan açma gibi mecburiyetlerden de muaf tutuluyor. Oturum kartı üzerinden de çok kolay bir şekilde Schengen ve ABD vizesi de alabiliyor. Ancak, elbette şirket kurmak için ülkenin çeşitli prosedürleri bulunurken, yatırımcılar bu süreci vekalet yoluyla da yürütebiliyor.

