USD

EUR

ALTIN(GRAM)

BITCOIN BITCOIN

ETHEREUM ETHEREUM

AVALANCHE AVALANCHE

SOLANA SOLANA

FANTOM FANTOM

LOOPRING LOOPRING

THE SANDBOX THE SANDBOX

KRIPTRADE’e üye olan herkese anında 20 TL değerinde TETHER hediye

Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi yarın Filyos Limanı'na varacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 15:20

Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor

İlişkili Haberler

"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçti

"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçti

Uluslararası gemicilik verilerinden derlediği bilgilere göre, Castorone, 4 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek.

Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'na varması bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...