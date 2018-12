İşadamı Mehmet Emin Karamehmet'in eylül ayında Hanjin Subic'e siparişini verdiği 4 geminin finansmanını karşılayamadığı, bunun üzerine tersanenin inşasına başlanan bu gemilerden ikisi için Yunan denizcilik şirketi Unisea Shipping ile anlaştığı iddia ediliyor.



İngiltere merkezli dünyanın önde gelen denizcilik yayınlarından Tradewinds'in Dünya gazetesinde yer alan haberine göre; Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell'in kurucusu ünlü iş adamı Mehmet Emin Karamehmet, Filipinler merkezli Hanjin Subic Tersanesi'ne eylül ayında verdiği 4 aframax tipi geminin finansmanını karşılayamadı. Her biri yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olan tankerlerin, 2020 yılının ilk çeyreğine kadar Karamehmet'in denizcilik şirketine teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak, Karamehmet'in bu gemilerin finansmanı konusunda sıkıntı yaşadığı, bu nedenle tersanenin anlaşmayı durdurduğu kaydedildi.



İki gemi için Yunan armatörle anlaştı



Hanjin Subic'in, siparişi verilen gemilerden ikisi için Yunanlı armatör Unisea Shipping ile anlaştığı iddia edildi. Buna göre Unisea, 113 bin DWT'lik iki gemiyi 2020'nin son çeyreğinde göre teslim alacak. Öte yandan tersane sahiplerinin Karamehmet'in finansman sağlamayı başarması durumunda, Unisea ile yapılan anlaşmayı durdurabileceği belirtiliyor.