Karavanda ÖTV indirimi: "Bir dönüm noktası olacak"

Arife Selin Gürer/ntv.com.tr

Pandemi döneminde değişen tatil anlayışı sonucu ilginin arttığı motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV oranı değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, söz konusu taşıtlardan alınan ÖTV yüzde 220'den yüzde 45'e indirildi.



Sektör temsilcileri, yapılan ÖTV indiriminin ardından piyasadaki durumu ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

Saly Karavan İş geliştirme ve Yurtdışı Satış Müdürü Tolga Özarslan, "Otomatik vites olmazsa araç kullanmak istemeyen ve bu yüzden motorlu karavan yaptırmayan çok müşterimiz var. Yapılan düzenleme ile müşterilerin istediği özelliklerde olan araçlara erişmesi daha da kolay olacak" dedi.

ÖTV indiriminin satışları artıracağını ifade eden Özarslan, "Örneğin müşteri şu an ikinci elde temiz bir motokaravan arıyor, ancak bulamıyor. Artık bulabilecek. Yeni oranlar sıfır araçlarda seri üretimi artıracaktır" diye konuştu.

ÖTV indiriminin araçların yenilenmesi anlamında da olumlu olduğuna işaret eden Rota Karavan Kiralama kurucu ortağı Mehmet Bülent Şençift, fiyatlar konusunda ise henüz bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.

Şençift, "Yeni kullanıcılar için zevkli olacak ancak dolardaki yükselişle birlikte araç fiyatları da arttı. Piyasada 17 metreküp araçları bulmak biraz zor. Düzenleme, teknik yenilenme anlamında memnun edici" ifadelerini kullandı.



"İHRACAT ARTACAK"

Yeni yasal düzenleme ile uzun vadede üretim bantlarının açılabileceğini belirten Kadıköy Karavan sahibi Eser Tura, ihracatın da canlanabileceğini kaydetti.

Sektördeki merdiven altı üretime dikkat çeken Tura, "herkes kapısının önünde karavan yapıyor, bu duruma standart getirilmesi gerekiyor. Merdivenaltı üretimin önüne geçilmeli" dedi. ÖTV indiriminin standart karavan alıcısını çok etkilemeyeceğini belirten Tura, yurtdışı pazarından seçeneğin artacağını, büyük şirketler karavan yapmaya niyetlenirse bu durumun onlara büyük fayda sağlayacağını söyledi.

"YENİ MÜŞTERİ GRUPLARI OLUŞACAK"



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilgili yazılı açıklama yapan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici ise, düzenlemenin bir dönüm noktası niteliği taşıdığını vurguladı.

Ekici, "Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

selin.gurer@ntv.com.tr