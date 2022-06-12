Karbon ayak izi hesaplama portalı geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) geçen ay firmalara yönelik anketinden çıkan “her dört şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiği” sonucuna atıfta bulunarak TOBB’un bu konuda bir portal açacağını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında “Geleceği şekillendiren en başlıca konu, dijital ve yeşil dönüşüm süreci. Bunlar tüm şirketlerimiz için riskler ve fırsatları beraberinde getiriyor. Doğru kullanırsak özellikle AB pazarında rakibimiz olan diğer ülkelerin önüne geçebiliriz ama gerekli dönüşümleri eğer ülkede bizler sağlayamazsak AB ile aramızdaki Gümrük Birliği avantajlarını tamamen kaybedebiliriz. Araştırmalarda, 2026 yılında tamamen uygulamaya başlanacak olan sınırda karbon uygulamasından Çin ve Rusya'nın ardından Türkiye, dünyadaki üçüncü etkilenecek ülke olarak ortaya çıkıyor. Sınırda karbon vergisinden dolayı en dezavantajı konumdayız. Özellikle alüminyum, çimento, demir çelik sektörlerinde bu etkinin daha fazla görüleceği de bekleniyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, çoğu firmada karbonsuzlaşma politikasının bulunmadığını, hidrokarbon kullanımı yaygın olanlarda ise mevcut enerji kaynaklarını değiştirme yönünde plana rastlanmadığını dile getirerek “Bunların hepsi bizim için tehdit. Firmalarımızın büyük çoğunluğunun Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi hakkında bilgisinin çok sınırlı olduğu görülüyor. Emisyon Ticaret Sistemi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmadıkları ve hatta bunun Türkiye'de uygulanacağından şüphe duyuyorlar. Türk iş dünyasının karbon ayak izini hesaplayabilecekleri bir portalı yakın zamanda kullanıma açacağız” diye de ekledi.