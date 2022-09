"Karbonsuzlaşmada anahtar yeşil hidrojen"

NTV’de Yeni Enerji programında, Zehra Küçük’ün sorularını yanıtlayan Ali Rıza Köse, enerji sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Köse, yeşil hidrojenin neden umut olacağını ve bu alanda Türkiye’nin avantajlarını açıklarken dünyadaki son gelişmeleri de örnekledi:



“Bütün dünya fosil yakıtlardan hızla uzaklaşıyor, uzaklaşmak istiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları; güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanan elektrik ile üretilen yeşil hidrojen, Avrupa’da günlük hayata girmeye başladı. Almanya’da Köln belediyesi, 150 otobüsü yeşil hidrojen ile çalıştırıyor ve kent yaşayanlarına hizmet veriyor. Almanya geneline yayılmış, 100’den fazla hidrojen dolum istasyonu bulunuyor. Sıfır karbon hedefi için olağanüstü değerli bir yakıt.



Güneşten, rüzgardan elektrik elde ediliyor. Sonra bu elektirği suyu ayrıştırarak, elektrolize ederek yeşil hidrojen üretiliyor.



Bu hem elektriği depolamaya yarıyor, hem de yakıt olarak kullanılabiliyor.



Atık, saf su olunca da en değerli tercih nedeni oluşuyor.



Biz enerji alanında çözümler üreten bir şirketiz. Bu nedenle bütün dünyayı dikkatle takip ediyoruz. Üstelik Almanya’da olmamız nedeniyle, Türkiye ile köprü kurabiliyoruz.



Avrupa Birliği, yeşil hidrojen üretimi kadar kullanımı da önde tutuyor. Bizim doğal avantajlarımız, rüzgar ve güneş koşullarımız, pek çok ülkenin önünde.



Dahası, başta Almanya bile kendine yetersiz kalıyor.



Burada Türkiye devreye girebilir, girmeli. Bakın Rusya, Ukrayna’da gazı keserim dediği an, Avrupa’da kötü senaryolar konuşulmaya başlandı.



Enerji bağımsızlığı için, bu üretim, bize büyük güç verecektir.



Öte yandan, yaratacağı ekonomi, cari açık açısından ayrı değer sunacak.



AB üyelerinin yaklaşık 3’te 2’si yeşil hidrojen stratejisini açıkladı.



Bizim de bir an önce stratejimizi oluşturup üretime geçmemiz gerekli. Çocuklarımızın, oğlumun, ülkemin hatta dünyanın geleceği için, bir an önce harekete geçilmeli."