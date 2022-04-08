Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta

Eskişehir'de pazar tezgahlarına düşen karpuz kilogramı 15 liradan satılıyor.

Haberler - İHA 08.04.2022 - 11:46

Karpuz kilosu 15 liradan tezgahta

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşların Ramazan ayında tercih etmesi beklenen karpuzun kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor.

Alım gücü ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satıyor. Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 40 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

Mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şuan satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatın düşmesini bekliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...