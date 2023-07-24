Karsu, Maximiles Black Turgutreis Arena'da  (Etkinlik takvimi)

Musicarium, Kutu Film, DasDas ve Atış Entertainment işbirliği, Maximiles Black ana sponsorluğu ve Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda hayata geçirilen Maximiles Black Turgutreis Arena’daki etkinlikler 28 Temmuz Karsu, 29 Temmuz Goran Bregovic, 3 Ağustos Büyük Ev Abluka'da konserleri ve 4 Ağustos Sevgili Arsız Ölüm Dirmit tiyatro oyunu ile devam ediyor.



Maximiles Black Turgutreis Arena, geniş ve ferah alanı, yeme-içme alternatifleri ve otopark olanakları ile yaz boyunca eğlence ve sanata ev sahipliği yapacak.



Etkinliklerin biletleri, sadece Mobilet'te satışta olacak ve İş Bankası kredi kartı sahiplerine özel ayrıcalıklarla sunulacak.



MAXIMILES BLACK TURGUTREİS ARENA 28 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS 2023 PROGRAMI



28 TEMMUZ - KARSU



29 TEMMUZ - GORAN BREGOVIC



3 AĞUSTOS - BÜYÜK EV ABLUKADA



4 AĞUSTOS - SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM DİRMİT (Tiyatro)