Üçüncü yılında dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer almayı başaran Kartepe Zirvesi, 25-27 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin kış turizmi merkezi Kartepe'de düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlıklarıyla ile düzenlenen zirvenin teması Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ilan edildi. Zirvenin 2019 Ana Teması: Şehircilik ve Mutlu Şehir olarak belirlendi.



MUTLU ŞEHRE YENİ YOLLAR



Başkan Büyükakın Zirve temasını duyurduğu sosyal medya paylaşımında; Bilim insanları politika yapıcılar, uzmanlar, medya mensuplarıyla; insanlarımızın ve şehirlerimizin daha mutlu olması için konuşacak, tartışacak, mutlu şehre çıkan yeni yolları açmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Zirve bu yıl da BM ve AB başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisini, bilim insanını, entelektüel ve medya mensubunu ağırlayacak.



ÖNEMLİ PAYDAŞLAR



Kartepe Zirvesi her yıl ana tema üzerinde çalışan çok sayıda kuruluşun paydaşlığında gerçekleştiriliyor.



Zirve 2019'un da çok sayıda paydaşı bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği, Kültür Kenti Vakfı zirvenin bu yılki paydaşları arasında yer alıyor. 2019 Kartepe Zirvesi medya sponsoru ise NTV.



UYGULANABİLİR PROJELER



Kartepe Zirvesi ana teması olan Şehircilik ve Mutlu Şehir, zirve boyunca disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak, daha mutlu şehir için mevcut durumlar tartışılacak, tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri geliştirilecek.



Zirve'de oluşan ortak akıl Zirve Bildirgesi olarak yayınlanacak, ulusal ve Uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Zirveden bu yıl beklenen en önemli çıktılardan biri katılımcıların uygulanabilir tecrübelerinin şehirlerimiz için uygulanabilir projelere dönüşmesi.



ZENGİN PROGRAM



Zirve kapsamında ana konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ve şehir ekonomisi iş ve istihdam konulu bir çalıştay düzenlenecek.



Zirve süresince; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatındaki mutluluğu doğrudan ilgilendiren konular ilgili bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacak; mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenler değerlendirilecek.



YÜKSEK KONUŞMACI KATILIMI



Geçtiğimiz yıllarda, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreu, AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Gunter Verhaugen, AB Göç İşleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Christian Berger, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Kattharina Lumpp, BM Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu yüzlerce konuşmacıya ev sahipliği yapan zirveye bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.



Zirve programı, programın kesinleşmesini takiben www.kartepezirvesi.com adresinden kamuoyuna duyurulacak. 15 Ekim tarihi itibarıyla site üzerinden izleyici başvuruları yapılabilecek.

