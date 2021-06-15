Kartlı harcamalarda "açılma" etkisi (Kuyum ve mobilya harcamaları arttı)

Tüketicilerin banka ve kredi kartı harcamaları 4 Haziran ile biten haftada 32 milyar 528 milyon lira ile en yüksek seviyesini gördü.



1 Haziran ile beraber çoğu kısıtlamanın kaldırılması, özellikle hizmet sektöründe birçok şirketin yeniden açılması, kartlı harcamaları hızlandırdı.



14 Mayıs haftasına göre 4 Haziran haftasında en hızlı büyüme gösteren sektör, yüzde 563 ile kuyumcular oldu. Onu yüzde 368 ile mobilyacılar, yüzde 291 ile içkili yerler izledi.



KUYUM VE MOBİLYA HARCAMALARINDA DÜĞÜN HAZIRLIKLARI ETKİLİ OLDU

Hem altın fiyatlarında son haftalarda gözlenen yükselişin etkisi hem de 1 Haziran ile birlikte yeniden düğün ve nikah törenlerine izin verilmesi 370.3 milyon liralık kuyum harcamasını beraberinde getirdi.



Mobilya harcamaları da 14 Mayıs haftasına göre oldukça hızlı artan kalemler arasında yer aldı.



4 Haziran haftasında kartlarla 1.1 milyar liralık mobilya ve dekorasyon harcaması yapıldı.



Açılma etkisi, dışarda yemek için kartlı harcamaları yüzde 88 arttırdı ve 1 milyar lira aşıldı.



En dikkat çeken kartlı harcama artışlarından biri de seyahat giderleri için yapılanlar oldu. Havayolları için kartlı harcamalar yüzde 121 artarken, konaklama harcamaları da yüzde 161,5 artış kaydetti.

