Son dönemde özellikle perakende ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi eklendi.

İstanbul Florya'daki şubesiyle tanınan ünlü lokanta zinciri Kaşıbeyaz, Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi.

Temelleri 45 yıl önce atılan Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile şirketin sahipleri Ahmet Kaşıbeyaz ve Mehmet Murat Kaşıbeyaz için konkordato talep edildi. Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru dilekçesi ile birlikte, sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato talep edildi.



TOPLAM 5 RESTORANI VAR

Dava başvuru dilekçesinde, şirketin mali darboğaza girmesine gerekçe olarak, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterildi. Kaşıbeyaz’ın biri Ankara’da 4’ü İstanbul’da olmak üzere 5 restoranı var. Ünlü marka faaliyetine 45 yıl kadar önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray’da açılan küçük restoran ile başladı. Markanın bilinirliği ise, 1986’da Florya’da açılan restoran ile zirve yaptı...

KONKORDATO NEDİR?