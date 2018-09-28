Son dönemde özellikle perakende ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi eklendi.

İstanbul Florya'daki şubesiyle tanınan ünlü lokanta zinciri Kaşıbeyaz, Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi.

Temelleri 45 yıl önce atılan Kaşıbeyaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile şirketin sahipleri Ahmet Kaşıbeyaz ve Mehmet Murat Kaşıbeyaz için konkordato talep edildi. Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru dilekçesi ile birlikte, sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato talep edildi.

TOPLAM 5 RESTORANI VAR



Dava başvuru dilekçesinde, şirketin mali darboğaza girmesine gerekçe olarak, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler gerekçe gösterildi. Kaşıbeyaz’ın biri Ankara’da 4’ü İstanbul’da olmak üzere 5 restoranı var. Ünlü marka faaliyetine 45 yıl kadar önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray’da açılan küçük restoran ile başladı. Markanın bilinirliği ise, 1986’da Florya’da açılan restoran ile zirve yaptı.

KAŞIBEYAZ'DAN KONKORDATO AÇIKLAMASI

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, konkordato konusunda şu açıklamayı yaptı; "Şirketimiz, 65 seneyi aşkın bir sürede kurucumuz Ahmet Kaşıbeyaz öncülüğünde Aksaray’da küçük bir dükkanda bir başarı serüveni olarak yolculuğuna başlamıştır. Yıllar içerisinde Florya’da yiyecek ve içecek sektöründe lider ve milli bir değer olan bir marka haline gelmiştir.

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz

İş bu marka ve şirket Ahmet Kaşıbeyaz’ın üstün ve dürüst çalışması sonucunda bütün Türkiye’de ve yurtdışında tanınan ve yüksek değerde katma değer ve istihdam yaratan bir şirkettir. Ancak son zamanlarda dünyada meydana gelen sosyal ve ticaret savaşları ile iç talepler azalmış, girdi maliyetleri çok yükselmiş, kurumsal bir yapı içerisinde gelir-gider dengesizliği dayanılmaz hale gelmiş, banka kredi vadeleri geriye çekilmiş, Türkiye üzerindeki ekonomik spekülasyonlar oluşmuş, en önemlisi de finansal maliyetler son derece artmış ve artık karşılanamaz hale gelmiştir. Şirketimiz, piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmıştır.

"GEÇİCİ SÜRELİ BU DURUMU BAŞARIYLA VE EL BİRLİĞİ İLE GERİDE BIRAKACAĞIZ"



Şirketimiz, Türk gastronomi sektörünün bir öncüsü ve milli bir değeridir. Kesinlikle korunması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve franchise müşterilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır.



Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz. Değerli müşterilerimizin tedarikçilerimizin ve franchise hakkı olan müşterilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu devletimizin de desteği ile başarı ve el birliğiyle geride bırakacağımızı, tüm bu yaşananların ardından yolumuza her zamankinden daha güçlü devam edeceğimizi ve Türk restoran sektörünün milli bir değeri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak isteriz.”



Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla..."

KONKORDATO NEDİR? (VATANDAŞ KONKORDATOYA GİDEBİLİR Mİ?)

