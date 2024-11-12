Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? (2024 kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının kasım ayında yatacağı tarih merak ediliyor. Bakan Göktaş tarafından yapılacak açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanabilecek. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?



KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.



Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

