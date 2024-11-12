Kasım ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? (2024 kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri)
Kasım ayı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay olduğu gibi bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının kasım ayında yatacağı tarih merak ediliyor. Bakan Göktaş tarafından yapılacak açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanabilecek. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.
Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.
EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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