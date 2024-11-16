Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu
Kasım ayı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay olduğu gibi bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, evde bakım maaşı ödemeleri her ay yapılmaya devam ediyor. Bakan Göktaş, kasım ayı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının kasım ayında yatacağı tarih belli oldu. Bakan Göktaş tarafından yapılacak açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanabilecek. Peki, kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?
İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını duyurdu.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay toplam 4,9 milyar lira yatırıldığını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olan evde bakım yardımı uygulamasının 2006'da hayata geçirildiğini hatırlattı.
Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi için başlatılan çalışma kapsamında engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyor, geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 546 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
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