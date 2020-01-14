Kasım ayı sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi, kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.

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Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

TÜİK, kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 5,1 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 5.8 artış olacağı yönündeydi. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklentisine karşın yüzde 0,7 artış yaşandı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

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