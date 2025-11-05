Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemesi sorgulama 2025: Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?
05.11.2025 12:42
Son Güncelleme: 05.11.2025 12:49
Öznur Doğan
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan 65 yaş yaşlı aylığı ile engelli aylıkları, Kasım 2025 ödemeleri ihtiyaç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Bakanlığın sağladığı bu imkandan faydalanan binlerce kişi "Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek?" sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki, kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri sorgulama ekranı, hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli aylığı ödemesi alan vatandaşlar, kasım ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, 2025 kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri yattı mı?
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasıma yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.
Engelli ve yaşlıların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Temmuz ayında memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 243 liraya,
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.
Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.