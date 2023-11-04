Kasım evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 evde bakım maaşı zammı ne kadar olacak?

Kasım ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenen evde bakım maaşlarının bu ay yatacağı tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı geçtiğimiz ay 14 Eylül itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştı.
Buna göre; Ekim ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 13 veya 16 Ekim tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
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