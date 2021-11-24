Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Aralık ayına az bir zaman kala gözler açıklanacak yeni enflasyon oranına çevrildi. Peki, kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haberler 24.11.2021 - 15:23

Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

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SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.

KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00’da yapılıyor.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

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