Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.

KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00’da yapılıyor.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.