Kasımda en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları kasım ayı verilerini açıkladı.



Buna göre; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5.07, mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 0.96 kazandırırken; euro yüzde 0.82, dolar yüzde 0.89, külçe altın yüzde 2.38 kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4.59, mevduat faizi (brüt) yatırımcısına kazandırırken yüzde 0.50; euro yüzde 1.28, dolar yüzde 1.34, külçe altın yüzde 2.83 kaybettirdi.



DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.8 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.2 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.88 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.36 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.98 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.87 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.”