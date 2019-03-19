Eminönü'den başlayıp Alibeyköy'de son bulacak İstanbul'un katenersiz ilk hafif raylı sistemi Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının araç test sürüşleri başladı.



Ayvansaray İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, hat hakkında bilgi verdi.



Geçen hafta içinde tramvay hattına 2 aracın indirildiğini hatırlatan Uysal, "Güzel Haliç'in kenarından Fatih ve Eyüp ilçelerini boydan boya dolaşacak bu raylı sistem hattımızı inşa ederek, Haliç'in güzelliğine bir güzellik daha katmış olduk. Tarihi Yarımada'da bulunan bu hat üzerinde tarih, güzellik ve manevi değeri yüksek Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri var. Bu hat sadece bir ulaşım aksı değil, İstanbul'a gezmeye gelenler için de bir kolaylık olacak. Yani bu hat, İstanbul'a turistik amaçlı gelenlerin bu tarihi yerleri daha rahat ve konforlu görmesi adına bir fırsat sunmuş olacak. Hattın bu nedenle de önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Tramvay hattının, hafif raylı sistem olduğunu ve enerjisini havadan değil, yerden besleme olarak aldığını kaydeden Uysal, şöyle devam etti:



"Tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturma adına hiçbir direk yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir raylı sistem hattı inşa edildi. Hattın bir başka özelliği de çalışacak olan tramvay araçlarının yerli ve mili olması. Bursa'da imal edilen araçları kullanıyoruz. İstanbul'da geçen hafta hizmete giren 63 kilometrelik Halkalı-Gebze Hafif Raylı Sistem Hattı ile işleyen raylı sistem uzunluğu 233 kilometreye çıktı. 18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’ndaki test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul’daki raylı sistem uzunluğu 261 kilometreye ulaşacak. İnşallah bu hatlarımızın test sürüşleri hızlı bir şekilde bitecek ve halkımızın hizmetine sunulacak. Test sürüşlerini yaptığımız bu hatlar dahil olmak üzere İstanbul'da 222 kilometre raylı sistem inşaatı devam ediyor."



Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı Köprüsü'nü geçişinde köprü ve alt geçit çalışmaları yapılacağı için hattın Unkapanı-Eminönü arasının inşaatına başlanmadığını belirten Uysal, "Oradaki 2 istasyonumuz daha sonraya tehir edildi. Unkapanı Kavşağı kapsamında altından geçen karayolu ve yanında bir de raylı sistem hattı yapılarak burası yeniden düzenlenmiş olacak. Test sürüşleri bittiğinde ilk etapta 8,8 kilometrelik Unkapanı Köprüsü-Alibeyköy arasındaki kısım hizmete başlayacak. Bu hat açıldığında Unkapanı-Eminönü arasındaki çalışma tamamlanacak ve hat inşallah yakın zamanda Eminönü-Alibeyköy arasında çalışmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

HATTIN GÜZERGAHI

HATTIN MALİYETİ 153 MİLYON EURO



Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın Eminönü'nde Kabataş-Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları ile Alibeyköy’de ise test sürüşüne başlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile entegre olacağına dikkat çeken Uysal, hattın toplam maliyetinin 153 milyon euro olduğunu belirtti.



Hattın büyük bölümünde rayların döşendiğini, kalan kısımlardaki ray döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal, bundan sonra test sürüşleriyle ray döşeme çalışmalarının birlikte devam edeceğini dile getirerek, "İnanıyorum ki test sürüşleri kısa zamanda bitecek ve Eminönü-Alibeyköy Tramvayı’nın Unkapanı-Alibeyköy arası hizmete girecek. Bu hatta emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Hattımız Eyüp ve Fatih ilçeleri ile İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bu raylı hatla birlikte İstanbul raylı sistemlerde dünya şehirleriyle yarışma iddiasına devam edecek" diye konuştu.