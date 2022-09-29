Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, temmuzda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 367 bin 56 ton, taş kömürü kokunda 409 bin 784 ton ve taş kömüründe 93 bin 629 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı.



Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 914 bin 996 ton, taş kömüründe 2 milyon 988 bin 506 ton ve taş kömürü kokunda 445 bin 618 ton olarak hesaplandı.



TAŞ KÖMÜRÜNÜN YÜZDE 57,4'Ü TERMİK SANTRALLERE



Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, temmuzda taş kömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 18'i kok tesislerine, yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.



Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı temmuzda yüzde 107,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 92, taş kömüründe yüzde 3,1 olarak belirlendi.