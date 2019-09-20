Bir dönem ilkokullarda hayat bilgisi dersinin bile konusu olduğu halde şehirleşmenin, endüstriyel yiyeceklerin yaygınlaşması ve hızlanan yaşam temposu içinde geri plana düşen ‘kışlık hazırlıkları’ yeniden trend oldu. “Salçamı, reçelimi, turşumu evde yaparım” diyenlerin birinci gerekçesi ‘sağlıklı yaşam’. En az onun kadar etkili bir diğer motivasyon kaynağı ise ‘sosyal medya’. Zira son dönemde sosyal medyada kaynayan salça ve reçel, özenle dizilmiş renk renk turşu kavanozu fotoğrafları çok moda. Öyle ki, kimi yerlerde kavanoz kapağı bulabilmek sorun olmaya başladı.

ESNAF DA MUTLU VATANDAŞ DA

Kışlık reçel-turşu piyasası fiyatları.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre tüketici bu yıl kışa hazırlık için meyve-sebze haline gidip kasa kasa ürün alımı yapmaya başladı. Esnaf, satışların bu dönemlerde son birkaç yıldır özellikle yükseldiğini anlatıyor. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, vatandaşın konserveye yöneldiğini söyledi. Salçalık domates, kapya biber ve meyve satışlarının iyi gittiğini söyleyen Er, “Hem esnaf hem vatandaş mutlu. Satışlar şu an çok iyi gidiyor. Bu mevsimde tarla ürünleri olduğu için her şeyin tadı daha güzel” dedi. Vatandaşların reçel yapmak için meyve aldığını söyleyen Er, kavun reçeli dahil yapıldığını dile getirdi.Özellikle domates fiyatlarının düşük olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, bunun da vatandaşı salça kurmaya yönelttiğini belirtiyor. 1 kilogram domates salçası yapmak için ortalama 7-8 kilogram domates kullanılıyor. 1 kilogram kapya biber salçası için 5-6 kilogram bibere ihtiyaç duyuluyor. Reçel reçeteleri ise meyveye göre değişiyor. Örneğin, 1 kilogram şeftali reçeli yapmak için 6-7 kilogram şeftali gerekiyor. Tarifte 1-2 kilogram şeker kullanılıyor. Kışlık hazırlığı, deyim yerindeyse sosyal medyanın son ‘fenomeni’! Birbirinden canlı renklerdeki meyveler, sebzeler, reçeller, turşular ve salçalar, doğrusu son derece fotojenik!...

"NİNEMİN TARİFİ ANNEMİN REÇELİ"

Sosyal medyada paylaşıldığında da ‘beğeni’ tavan yapıyor. Fotoğrafların altında da “Ninemin tarifi”, “Annemin reçelinden yaptım” gibi açıklamaları görmek mümkün. Bu trendi gören kimi üreticiler de sosyal medyadan kışlık ürün satışına başlamış durumda. Ev usulü salça, reçel yaptıklarını söyleyen Hasanbey Çiftliği yetkilisi, satışların bu dönemde iyi gittiğini belirtti.

Litrelik kavanoz fiyatları 2-7 lira arasında, kavanoz kapağı ise 5-10 lira (10'lu paket) arasında değişiyor.

PEKİ KAVANOZ KAPAĞI NEDEN YOK SATIYOR?



Kışlık hazırlıkları, kavanoz ve özellikle kavanoz kapağı satışlarını da artırdı. Kavanozlar defalarca kullanılsa bile içindeki ürünün bozulmaması için kapağın hava almayacak şekilde kapanması gerekiyor. Bu nedenle de ‘yeni kapak’ kullanmak gerekiyor. Bu gereksinimle son dönemde kimi yerlerde kavanoz kapağı bulmak zorlaştı, fiyatlarda da artış gözleniyor. 1 litrelik kavanoz fiyatları 2 ila 7 lira arasında, kavanoz kapağı fiyatları ise 10’lu olarak satıldığında 5-10 lira arasında değişiyor.

TURŞU EKONOMİSİ (ÇARŞI-PAZAR, NTV)

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