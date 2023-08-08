Kavurucu sıcaklarda su parklarına gidenler dikkat

Hijyen konusunda ekstra hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Sakarya Aquapark’ın Yöneticisi Erhan Gül, “Havuz suları temiz olmayan ve güvenlik anlamında zafiyetleri bulunan tesisler keyifli ve güvenli bir tatil imkanı sunamaz. Temizliği doğru şekilde yapılmayan havuzlarda pek çok enfeksiyonun bulaşma riski bulunuyor. Bunlar arasında üst solunum, sindirim, mide ve bağırsak, idrar yolu, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları yer alıyor. Su parklarına gitmeyi düşünenler bölgesinde tanınmış, ilgili kurumlar tarafından denetlenen, hijyen analiz raporlarına sahip mekanları tercih etmeliler” dedi.



Su parkları, dünya genelindeki birçok kişinin yaz aylarında aşırı sıcaklardan kaçarak hem eğlenebilecekleri hem de serinleyebilecekleri mekanlar arasında yer alıyor. Ancak yaz mevsiminde uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, az sıvı tüketmek gibi durumlar, günübirlik tatil bile olsa eğlencenin yerini sağlık problemlerine bırakmasına yol açıyor. Peki sıcak havaların insan sağlığına zararları nelerdir?

Küresel sıcaklıklar 5 yıl boyunca rekor seviyede seyredecek



İklim kriziyle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke, bu yıl aşırı sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü ise küresel sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl boyunca rekor seviyede seyredeceğini belirtiyor. Ancak aşırı sıcaklara maruz kalmak, baş ağrısı ve dönmesinden başlayarak organların zarar görmesine kadar uzanan birçok sağlık sorununa neden oluyor. Bunlar gerçekleşirken veya daha öncesinde ise beden bazı tepkiler veriyor.



İşte o belirtiler:



Deri: Yaz aylarında birçok kişi bronz bir görünüme sahip olmak için güneşleniyor. Ancak güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalmak, güneş yanığına neden oluyor. Deri altındaki hücrelerin zarar görmesine yol açıyor. Bu hasarın tekrarlanması halinde ise hücreler kendini yok etmeye başlıyor ve cilt kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkıyor.

Beyin: Sıcak hava, beynin bilişsel işlevlerini yerine getirmesini engelleyerek muhakeme yeteneğini kaybettiriyor. Aşırı sıcak havalarda kan ile beyin bariyeri bozulmaya başlıyor ve proteinler beyinde birikerek iltihap oluşturabiliyor.



Ter bezleri: Ter bezlerinin çalışmasını sağlayan hipotalamus, bedenin havanın sıcaklığına göre kendini organize etmesine yardımcı oluyor. Beynin vücudun ısınmaya başladığını algılamasını sağlayarak damarların genişlemesine, cildin yüzeydeki ısıyı kaybetmesine olanak tanıyor. Ter, buharlaşmasının serinletici bir etkiye sahip olduğu derinin yüzeyine salgılanıyor. Bedenin bu sisteminin kusursuz işlemesi sıvı tüketiminden geçerken, aşırı sıvı kaybı terlemeyi engelliyor. Bu da beyin hücrelerinin aşırı sıcağa bağlı olarak hasar görmesine yol açıyor.



Akciğer ve kalp: Sıcak hava, hava kalitesini etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor. Bu durum, akciğerin fonksiyonlarını yitirmesine yol açabiliyor. Öte yandan vücudun ısınmasıyla birlikte kan damarlarının genişlemesi, kanın pıhtılaşmasına neden olabiliyor. Kan basıncını olumsuz etkileyen bu durum kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor.



Sıcak havaya karşı bu önlemleri alın!



Aşırı sıcaklarda plaj, havuz, su parkları gibi açık alanlarda vakit geçirmek isteyenlerin sağlık sorunlarını minimum seviyede tutmaları için çeşitli önlemler alması gerekiyor. Yılın en sıcak günlerini geride bırakmaya hazırlanırken, sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken hususları sizin için derledik.



Güneş kremi sürün: Gün içinde her zaman kapalı mekanlarda kalmak mümkün değil. Bu yüzden güneşin zararları ışınlarıyla deri arasına bariyer çeken güneş kremlerini kullanmak, bunu iki saatte bir yenilemek güneş yanığı riskini azaltabilir.



Bedeninizi soğuk tutun: Beden ısınmaya başladıkça, insan vücudu yukarıda sıraladığımız gibi çeşitli reaksiyonlar gösteriyor. Bu sağlık sorunlarının yaşanmaması için ise vücudu serinletmek gerekiyor. Açık renkli kıyafetler, beyaz bir şemsiye, serinletici sprey gibi eşyalar kullanarak sıcak dalgalarla arasınıza paravan örebilirsiniz.



Su tüketin: İnsan vücudu, sıcak havada dengesini koruyabilmek için terlemeye başlar ve bu süreçte sıvı kaybedilir. Sıvı kaybı, ağız kuruluğu, baş dönmesi veya kafa karışıklığı yaratabilir. Vücuttaki sıvı kaybının önüne geçmek için bol miktarda su tüketebilirsiniz.



Beslenme düzeninizi değiştirin: Organlarımız, sıcak hava karşısında dengesini yitirebilir ve çeşitli fonksiyonlarını kaybedebilirken, sıcak havaya uygun bir şekilde beslenme düzeni oluşturmak bu etkileri azaltır. Sıcak havalarda meyve, sebze gibi hafif besinler tüketmek bedeninizin serinlemesine yardımcı olabilir.



Serinleten mekanlarda bulunun: Sıcak çarpması olarak adlandırılan sağlık sorunu, vücudun kendini soğutamamasıyla başlıyor ve bedende çeşitli semptomlar ortaya çıkıyor. Bunları büyük ölçüde engellemenin yolu ise sağlık açısından her türlü önlemin alındığı su parkları gibi serinletici mekanlarda bulunmaktan geçiyor. Sakarya Aquapark Yöneticisi Erhan Gül de yüksek filtrasyon kapasitesine sahip su parklarında bebek, çocuk ve aile havuzlarıyla tüm ziyaretçilerinin hem serinlemesine hem de keyifli vakit geçirmelerine olan tanıdıklarını aktarıyor.