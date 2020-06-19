Kayıp 1,9 milyar euro istifa getirdi

Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Markus Braun’ın şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar eurodan fazla paranın kayıp olduğunun ortaya çıkmasından sonra görevinden ayrıldığı bildirildi.



Wirecard AG tarafından yapılan açıklamada, Markus Braun’ın yönetim kurulu üyesi olarak görevinden derhal ayrıldığı ve James Freis’in geçici üst yönetici olarak atandığı belirtildi.



DÜN YÜZDE 62

Wirecard'ın denetimini yapan EY'nin, şirketin 2019 hesaplarında 1,9 milyar eurodan fazla paranın kayıp olduğu gerekçesiyle geçen yılın finansal sonuçlarını onaylamamasından sonra, Almanya'nın Dax 30 endeksinde işlem gören şirketin hisseleri dün yüzde 62 değer kaybetmişti.

BUGÜN YÜZDE 40 KAYIP



Bugün de TSİ 14.28 itibariyle şirketin hisseleri yüzde 40 değer kaybıyla işlem görüyor.



2018’de DAX 30’da işlem görmeye başlayan hisselerin değeri 24 milyar eurodan 2,6 milyar euroya geriledi.



Wirecard, paranın kaybolduğunu kabul etmeyerek, ortada denetçileri yanıltmayı hedefleyen rakamlar olduğunu savundu.