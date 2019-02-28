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15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen NT Kitap Kırtasiye A.Ş.'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, darbe girişiminin hemen ardından Emin K. isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildi.

TMSF avukatlarının 2016 yılında Bişkek Şehir Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz, mahkemece yerinde görüldü. Bişkek Şehir Mahkemesi'nin 14 Aralık 2018'de yürürlüğe giren kararıyla, NT Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'nin Kırgızistan'daki şubesi "OsOO Kaynak" işletmesinin yeniden kayıttan geçirilmesine dair Adalet Bakanlığı'nın 30 Eylül 2016 tarihli ve 2664 sayılı emri geçersiz sayıldı.



"OsOO Kaynak" işletmesinin hisselerinin tamamını üzerine geçiren Emin K., Kırgızistan Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusu yaptı.



Başvuruyu bugün görüşen Yüksek Mahkeme, Emin K.'nın itirazını reddetti.



"FETÖ, YURT DIŞINDA İLK DEFA KESİN BİR MAHKEME KARARIYLA DAVA KAYBETTİ"



Davayı yakından takip eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, davanın iki yıldır sürdüğünü belirterek, "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti" dedi.



Mahkeme kararının, Türkiye'nin lehine olduğunu vurgulayan Fırat, kararla FETÖ mensuplarının, NT Kitap Kırtasiye A.Ş.'nin Kırgızistan'daki şubesinin hisselerini geçersiz bir vekaletnameyle hileli şekilde bir FETÖ üyesinin adına kaydettiklerinin ortaya konulduğunu söyledi.



Kayyum yönetiminde bulunan NT Kitap Kırtasiye A.Ş.'nin avukatı Nurşat Kasımov da hukuk mücadelesini kazandıklarını ve mahkeme kararıyla NT Kitap Kırtasiye A.Ş.'nin, Kırgızistan'daki varlıklarının TMSF'ye devredildiğini kaydetti.