Kayseri'de yeni terminal binasında sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini katlayacak bir proje ortaya koyduklarını, yeni terminal binası ile yıllık 2.5 milyon olan yolcu kapasitesinin 6 milyona çıkartıldığını ifade etti.



ERCİYES VE KAPADOKYA TURİZMİNE YENİ SOLUK

İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'nci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada olan Kayseri Havalimanı’nın yeni terminal binası ve apron inşaatına, 12 Kasım 2020'de başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam 51 bin metrekare üzerine kurulan yeni alan ile, yolcu kapasitesinin artmasının yanında, otopark, ulaşım ve konfor alanlarının da bölgenin potansiyeline uygun hale getirildiğini bildirdi.