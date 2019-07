Kızılırmak Nehri üzerine yapılan ve 2003 yılında su tutulmaya başlanan Yamula Baraj Gölü, bölgede su sıkıntısının giderilmesine, tarım alanlarının genişlemesine ve ürünlerdeki verimliliğin artmasına önemli katkı sağladı.



Ekonomik nedenlerle yıllar önce şehre göç eden ve kendilerine yeni iş imkanı bulmaya çalışan köylüler, baraj gölünden tarlalara sulama imkanı sağlanmaya başlanmasıyla yeniden köylerine göç etmeye başladı.



Tersine göçün yaşandığı yerleşim yerlerinden biri de Kocasinan ilçesinin kırsal mahallelerinden Ebiç. Yamula Baraj Gölü sayesinde arazileri sulu tarıma kavuşan Ebiç Mahallesi sakinleri, bölgeyi adeta şantiyeye dönüştürdü.



Eskiden köy olan Ebiç Mahallesi'ne son bir yıl içerisinde onlarca ev yapan vatandaşların bereketli topraklarından aldıkları mahsul de yüzlerini güldürüyor.



Mahalle muhtarı Bekir Dursun, yaptığı açıklamada, baraj sayesinde köylülerin yavaş yavaş ata topraklarına dönmeye başladığını söyledi.



Çiftçilik yapan kişilerin sayısının son yıllarda oldukça arttığını belirten Dursun, şunları kaydetti:



"Bu sene bizim köyümüze en az 100 ev yapıldı. Halk yavaş yavaş köye dönüyor. Şehirde geçim şartları zor. İnsanlar burada kabak, çekirdek, pancar ekerek geçinip gidecek. Çevremizde en az 10 köy var hepsinde de ev yapılıyor"



Köyde sulu tarımdan önce az sayıda kişinin çiftçilik yaptığını ifade eden Dursun, toprakların suya kavuşmasıyla çiftçi sayısının arttığını dile getirdi. Dursun "Eskiden su imkanı yoktu, elektrik çektiremiyorduk. Baraj geldiğinden dolayı dışarıda olan köylümüz yavaş yavaş geri dönüyor. Köye dönen vatandaşlarımız çok mutlu. Çok kişi geri dönüyor" diye konuştu.



"ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ ARTTI"

Köylülerden Ahmet Felek de buradaki topraklarının baraj sayesinde değerlendiğini ve böylece köye dönüşün başladığını dile getirdi.



Sulama imkanıyla beraber köy nüfusunda özellikle bahar ve yaz aylarında önemli artış olduğunu vurgulayan Felek, şöyle devam etti:



"Eskiden kuyu vurulurdu, tarlalarımız öyle sulanırdı. Şimdi baraj sayesinde köyümüzde su basmayan arazi yok. Arazilerimiz değerlendi ve her yer ekilmeye başlandı, köye dönüş fazlalaştı. Vatandaş eskiden bostan ekmeye yer bulamazdı şimdi ise herkesin ekmek için az da olsa yeri var. Eskiden sulama alanı çok dardı, sulanan araziler arttıkça insanlar geri dönüş yapmaya başladı. Her taraf sulanabildiği için köyümüze yeniden dönüş başladı. Ben de köye ev yaptırıyorum. Şehirden köye dönüş arttı"



Ahmet Felek, köyde şu an çok sayıda inşaatın olduğunu sözlerine ekledi.



Mehmet Dursun ise barajla beraber insanlara bir fırsat doğduğunu ve ev yaptırarak herkesin köye dönüş yapmaya başladığını anlattı.